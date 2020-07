TYLKO NA PUDELKU: Michał Koterski zagra... Edwarda Gierka! "To NIEBANALNY wybór"

wit 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Nepotyzm to bardzo brzydka rzecz. Wielu świetnych młodych absolwentów wydziałów aktorskich latami szuka angażu, ale jak nie mają znajomości, to będą tylko statystami, a na życie będą zarabiać jako kelnerzy. A tutaj syn reżysera, po liceum (studia na kierunku scenopisarstwo porzucił na pierwszym roku z braku chęci do nauki), a filmografię ma naprawdę imponującą. Ktoś powie: wykształcenie to nie wszystko, liczy się talent - ale to bzdura. Widzę czasami "aktorów" bez wykształcenia i grają naprawdę fatalnie, ale lansuje się ich na świetnych, zdolnych itp. Prawdziwych aktorów dziś można zobaczyć już chyba tylko w teatrze. Ostatnio obejrzałam film z Zamachowskim, gra w sposób wybitny, doskonała dykcja, mimika, emocje. Od jakichś 15 lat omijam szerokim łukiem polskie filmy, bo są tak mierne, że to aż boli!