Pełnomocnik Stuu mówił o aferze z "zatrzymaniem" youtubera w TVP Info: "Został ZAATAKOWANY. Nie jest osobą podejrzaną"

Pełnomocnik Stuu udzielił komentarza TVP Info

Nagrań ma być więcej. Mecenas Jabłoński przekazał TVP, że Stuu także nagrał początek jego "zatrzymania". Filmik trafił już do brytyjskiej policji. Był wyzywany od pedofilów i zboczeńców, co według prawnika jest "nieuzasadnionym przejawem hejtu".

Pan Stuart został zaatakowany przez jednego lub dwóch mężczyzn narodowości Polskiej. W trakcie zdarzenia został co najmniej raz uderzony w głowę, był duszony, kopany. Jest w szpitalu, trwają badania. W trakcie zdarzenia panu Stuartowi udało się częściowo nagrać to zdarzenie, jego początek. Film został przekazany polskiej policji. W trackie sprawcy wyzywali go od pedofilów, zboczeńców, powoływali się na materiały filmowe publikowane w internecie, jest to nieuzasadniony przejaw hejtu. Pan Stuart na dzień dzisiejszy nie jest osobą podejrzaną, nie jest osobą skazaną. Natomiast to, co się zdarzyło jest wynikiem nieodpowiedzialnego i nierzetelnego przedstawienia jakichś materiałów na temat jego osoby - komentował Jabłoński dla TVP.