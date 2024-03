Philipp Plein po raz czwarty zostanie ojcem? Media donoszą, że matką nie będzie jego partnerka, lecz INNA KOBIETA

Philipp Plein jest nie tylko projektantem, lecz także gwiazdą mediów plotkarskich, co ma związek z jego bujnym życiem prywatnym. Swego czasu głośno było o jego rozstaniu z Justyną Gradek , którą publicznie oskarżył o kradzież 30 tysięcy euro. Ona z kolei twierdziła, że kupiła torebkę od innego projektanta i Plein poczuł się zdradzony. O tej głośnej niegdyś aferze wspominała niedawno skłócona z Justyną Aneta Glam .

Philipp Plein doczeka się czwartego dziecka? Matką ma nie być jego partnerka

Znajomość z Gradek to zresztą dopiero wierzchołek góry lodowej, bo w życiu osobistym Pleina dużo się działo. Projektant jest związany z Lucią Bartolli , włoską modelką, a w 2022 roku na świat przyszło ich drugie dziecko. Philipp ma też syna z poprzedniego związku, z którym, sądząc po jego instagramowym profilu, utrzymuje kontakt mimo rozstania z jego matką.

Teraz portal oe24.at donosi, że na tym wcale nie koniec. Niemieckie medium twierdzi, że Plein wkrótce ma się doczekać czwartej pociechy, co zapewne nie budziłoby kontrowersji, gdyby nie pewien szczegół. Serwis informuje bowiem, że matką dziecka wcale nie jest jego ukochana, lecz inna kobieta - rumuńska modelka Andreea Sasu .

Nie wiadomo, jak miała na to zareagować partnerka projektanta, ale na łamach portalu czytamy, że ten podobno nie traktuje tej sytuacji jako przesłanki do ewentualnego rozstania. Wszystko pozostaje w sferze spekulacji, natomiast faktem jest, że Andreea i Philipp mają wspólnych znajomych, co można wyśledzić po ich instagramowych profilach. Prawdy domagają się już także sami internauci, których głosy da się zauważyć pod postami modelki.