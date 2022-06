Philipp Plein został ojcem. Tak niemiecki multimilioner mieszka z partnerką i synem w luksusowej willi (ZDJĘCIA)

Philipp Plein od lat cieszy się popularnością w świecie mody. Mimo tego, że nie wszyscy zachwycają się jego projektami, to jednak posiada dość duże grono wielbicieli, którzy są w stanie wydać pokaźne sumy , by znaleźć się w posiadaniu zaprojekowanych przez Pleina modowych stylizacji.

Niemiecki projektant pochwalił się ostatnio kolejnym sukcesem, do którego zalicza otwarcie swojego butiku w Polsce . Sklep z firmowanym jego nazwiskiem ciuchami znajduje się na warszawskim placu Trzech Krzyży, gdzie na początku czerwca tłumnie pojawiły się polskie celebrytki.

Zobacz także: Philipp Plein i Lucia Bartoli o wychowaniu syna: "Będziemy bardzo się starać go nie rozpieszczać"

Philipp Plein ma też inne powody do zadowolenia. Niespełna miesiąc temu niemiecki projektant po raz pierwszy został tatą . Matką dziecka multimilionera jest Luciia Bartolli , włoska modelka, z którą projektant tworzy szczęśliwy związek od trzech lat . W najnowszym wywiadzie para po raz pierwszy zdradziła imię dziecka.

Nazwaliśmy dziecko Rocket Halo Ocean. Miesiące zajęło nam zanim wybraliśmy imię. Na początku Luciia była przekonana, że będziemy mieli dziewczynkę, a później okazało się, że będzie to chłopak. Imię dla dziewczynki wybraliśmy w dwie minuty, a pięć miesięcy zajęło nam, by wybrać imię dla chłopca - dodał projektant.

Nazwaliśmy dziecko Rocket Halo Ocean, bo to jest neutralne płciowo. To silnie imię, szybkie, podoba mi się. Mówimy na niego Rock'y. Mamy niezwykłe dziecko, więc daliśmy mu niezwykłe imię - dodał Philipp.

Przy okazji świeżo upieczeni rodzice zdradzili, jak zamierzają wychowywać dziecko. Multimilioner ma zamiar nauczyć pociechę szacunku do pieniędzy i wcale nie chce go rozpieszczać.

To bardzo ważne, żeby już w młodym wieku wytłumaczyć dziecku takie rzeczy. Zobaczy, jak ciężko pracuje jego tata, by odnieść sukces. Będziemy się starać go nie rozpieszczać. Będziemy ustalać limity prezentów na święta oraz jego urodziny - zapowiada włoska modelka.