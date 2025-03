Piękna córka Bellucci i Cassela zachwyca na kolejnej premierze. Tym razem Deva zaprezentowała się w eleganckiej czerni

zgłoś do moderacji

Kompletnie nie rozumiem jak możecie pisać komentarze że może czyścić buty mamie, albo że nie jest wystarczająco piękna albo zgrabna tak jak mama... W głowie mi się nie mieści i jak możecie pisać takie komentarze dziewczynie która naprawdę jest bardzo ładna! To tylko pokazuje to że musicie komuś dowalić żebyście po prostu poczuły się lepiej.. bo najprawdopodobniej połowa tutaj skomentujących i mam na myśli jakieś 90% nie wygląda nawet w jednym procencie tak jak ona. Tak Monika jest jedno z najpiękniejszych kobiet, ale jej córka też jest bardzo atrakcyjna i bardzo piękna. Nie rozumiem tego naskakiwania, czy ktoś jest wystarczająco piękny czy ktoś jest wystarczająco zgrabny kim wy w ogóle jesteście żeby oceniać piękno drugiej osoby? Szczególnie jak siedzicie za ekranem i zapewne nie macie własnego życia ;D przecież to jest śmieszne, każdy normalny człowiek który widzi jej zdjęcia widzi jak piękną jest osobą