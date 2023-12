Pierwsza taka sytuacja w historii polskiego "MasterChefa": w finale doszło do ZARĘCZYN PRZED KAMERAMI! Polały się łzy (FOTO)

sdff 53 min. temu zgłoś do moderacji 69 25 Odpowiedz

to nie jest fajne ani slodkie. to jest przyciskanie tej dziewczyny do powiedzenia 'tak', bo inaczej bylby wstyd przed wszystkimi. jakby mi ktos takie cos zrobil przed ludzmi, to bym natychmiast zakonczyla zwiazek. to samo sie tyczy tych wszystkich publicznych zareczyn, gdzie kobieta czuje sie zmuszona do powiedzenia tak, bo inaczej wyjdzie na zimna suke, a facet zbiera brawa, no bo jaki to on nie odwazny i pomyslny! zareczyny to powinnno byc intymne zdarzenie, a nie spektakl dla publicznosci. potem cale malzenstwo dla publicznosci tez jest, a w domu przemoc emocjonalna i fizyczna. tzw. love bombing.