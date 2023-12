"MasterChef". Wiadomo, KTO wygrał 12. edycję programu!

Kilkanaście tygodni temu program "MasterChef" powrócił na antenę TVN-u już po raz dwunasty. W tym sezonie doszło do zmiany w składzie jury, a do dotychczasowych ekspertów, w składzie Magda Gessler , Ania Starmach i Michel Moran , dołączył Marek Jakubiak . Mijające tygodnie upłynęły widzom na obserwowaniu tego, jak uczestnicy walczą o swoje miejsce w wielkim finale.

12. edycja "MasterChefa" już za nami. To oni walczyli o zwycięstwo

W tej edycji, jak zwykle, emocji nie brakowało. Kolejną zmianą był dłuższy pobyt ekipy programu we Francji, gdzie aspirujący kucharze uczyli się kuchni od mistrzów w swoim fachu. Wcześniej musieli przejść przez serię konkurencji, a gościem specjalnym w jednym z odcinków była Ewa Chodakowska . Zaskoczeń, niestety, nie zawsze przyjemnych, było jednak więcej - jeden z uczestników, Mychajło Kopacz, musiał zrezygnować z rywalizacji z powodów zdrowotnych.

Na ostatniej prostej przed wielkim finałem z kulinarnym formatem pożegnał się Tomasz Marczewski. Tym samym poznaliśmy skład najlepszej czwórki, która otrzymała szansę na zgarnięcie głównej nagrody. Byli to: Małgorzata Szymonek, Maciej Pisarczyk, Joanna Szymanowska i Karolina Grzelak .

"MasterChef" - finał. Wiemy, kto wygrał 12. edycję kulinarnego show!

Niedzielnego wieczoru finałowa czwórka stanęła do walki o podium w ostatnim odcinku 11. edycji "MasterChefa". Wybór nie należał do łatwych, gdyż po kolejnej serii kulinarnych wyzwań jurorzy musieli wytypować osobę, która poradziła sobie z nimi najlepiej. Do drugiego etapu finału dostały się Joanna oraz Karolina. W końcu jury ogłosiło, że po zwycięstwo w tej edycji sięgnęła Joanna Szymanowska.