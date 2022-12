Pierwsza żona odkryła romans Piotra Kraśki z Karoliną Ferenstein. Co dziś słychać u Dominiki Czwartosz?

Życie prywatne Piotra Kraśki od lat wyraźnie interesuje czytelników prasy plotkarskiej. Choć dziennikarz od lat jest związany z Karoliną Ferenstein-Kraśko , z którą wielokrotnie bywał na ściankach i nie szczędził jej komplementów w wywiadach, to nie jest ona jego pierwszą żoną. Co więcej, okazuje się, że gdyby nie jej poprzedniczka u boku Piotra, mogliby się nigdy nie spotkać.

To ona była pierwszą żoną Piotra Kraśki. Dzięki niej dziennikarz poznał obecną ukochaną

Niewiele osób może pamiętać, że Karolina Ferenstein-Kraśko wcale nie jest pierwszą małżonką Piotra Kraśki . Przed laty dziennikarz ślubował już miłość i wierność Dominice Czwartosz , z którą rozwiódł się w 2004 roku. Choć ich małżeństwo trwało stosunkowo krótko, to poznali się jeszcze w 1997 roku w hotelowej recepcji w Międzyzdrojach. Dziennikarz miał wówczas 29 lat, a ówczesna menadżerka ds. marketingu jednej z firm wyraźnie wpadła mu w oko.

Na początku lat dwutysięcznych Kraśko i Czwartosz stanowili zgraną parę, a poza wizytami na salonach opowiedzieli też o łączącym ich uczuciu w kilku wywiadach. Dominika wspominała, że Piotr wydał jej się "niezwykle interesującym mężczyzną", a on twierdził, że u jej boku polubił nawet codzienne obowiązki. Co ciekawe, prywatnie jej przyjaciółką była wtedy Karolina Ferenstein, z którą połączyła ją pasja do jeździectwa.