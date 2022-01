Pierwsza żona Piotra Kraśki poznała go z Karoliną Ferenstein, a o ich romansie dowiedziała się PRZYPADKIEM. Kim jest Dominika Czwartosz?

Ogromną miłością Dominiki Czwartosz było jeździectwo. Pasją do koni pragnęła zarazić również męża. Wpadła więc na pomysł, by Piotr zapisał się na lekcje jazdy konnej w szkółce u Karoliny Ferenstein - prywatnie jej przyjaciółki - w Gałkowie. Tak właśnie Kraśko poznał swoją drugą żonę. Bowiem zakochał się wówczas nie tylko w koniach, ale również w swojej instruktorce...

O bliższej relacji przyjaciółki z własnym mężem Czwartosz dowiedziała się przypadkiem. Gdy z okazji imienin zadzwoniła do Karoliny, usłyszała głos Kraśki. Do rozwodu doszło rok później, małżeństwo Dominiki i Piotra przetrwało cztery lata. Co jednak ciekawe, cała trójka do dziś pozostaje w przyjacielskich relacjach.