Pierwsza żona Radosława Majdana wspomina w "Halo tu Polsat" o ROZWODZIE z piłkarzem!

O proszę lordosław miał żonę z klasą kiedyś. I co mu się porobiło. Pochodzę ze Szczecina i Radek ją zdradzał na lewo i prawo. Mój ówczesny chłopak remontował jego pub i Radek przychodził doglądać prac z laskami, mając żonę. Później, gdy był z Doda i wrócił na krótko do Pogoni Szczecin to też na baletach podrywał dziewczyny, gdy Doda jeździła i koncertowała. Dziwiło mnie, że miał takie powodzenie. Myślę, że dużo lasek się koło niego kręciło na zasadzie "ale muszę być fajna skoro mąż Dody na mnie leci"... Po tych świństwach co robił byłym partnerkom by się wstydził atakować teraz Dodę. Miała swoje powody. Sylwia leczyła złamane serce z pomocą przyjaciółki, a Doda postanowiła się zemścić i dać mu popalić. Każda zraniona kobieta musi odreagować, każda ma na to inny sposób. To Radek się powinien zastanowić nad sobą co takiego zrobił, że wywołał taką reakcję.