Była pierwszą żoną Radosława Majdana, teraz podbija świat mody. Co słychać u Sylwii Majdan? (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają za sobą po dwa nieudane małżeństwa

To ona była pierwszą żoną Radosława Majdana. Co słychać u Sylwii Majdan?

Para poznała się podczas wyborów Miss Ziemi Zachodniopomorskiej, gdzie Sylwia zdobyła wyróżnienie od publiczności. O błyszczącej marynarce, którą Majdan miał na ich ślubie, mówiła z kolei swego czasu cała Polska. Choć małżeństwo Radosława z Sylwią nie przetrwało, to udało im się uniknąć publicznego prania brudów, co w dzisiejszym świecie jest rzadkością.

Od ich rozwodu minęło już wiele lat, a jego pierwsza żona spełniła największe marzenie i realizuje się jako projektantka. W 2004 roku Sylwia Majdan założyła własną markę odzieżową i to tym zajmuje się do dziś. W przeciwieństwie do eksmęża unikała przy tym brylowania na ściankach i bywała jedynie na pokazach mody, co miało związek z jej aktywnościami zawodowymi.