Małgorzata Rozenek-Majdan de domo Kostrzewska, primo voto Bukaczewska wspomina PIERWSZEGO MĘŻA...

Małgorzata Rozenek bardzo długo musiała pracować na tak wysoki celebrycki status, którym dziś może się poszczycić. Na obrzeżach show biznesu pojawiła się jeszcze jako żona Jacka Rozenka, z którym, już jako "Perfekcyjna pani domu", rozwiodła się w 2013 roku. Wtedy też związała się z Radosławem Majdanem, a reszta to już historia.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych par show biznesu. Niewiele osób pamięta jednak, jak wyglądały losy celebrytki jeszcze przed małżeństwem z jego poprzednikiem. Radzio jest bowiem trzecim mężem Małgosi, a przed wizytami w telewizji z Jackiem Rozenkiem już raz powiedziała komuś "tak". W ten oto sposób Małgorzata Rozenek jest właściwie Małgorzatą Rozenek-Majdan de domo (łac. z domu) Kostrzewską, primo voto (łac. nazwisko po pierwszym mężu) Bukaczewską.

W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim dla Onetu Rozenek otworzyła się nieco na temat pierwszego małżeństwa, które miało miejsce przed jej debiutem na szklanym ekranie. Jako dwudziestoparolatka stanęła na ślubnym kobiercu z prawnikiem Łukaszem Bukaczewskim. Choć dotąd nie pojawili się razem w mediach, to podobno do dziś mają ze sobą kontakt.

Moje pierwsze małżeństwo było bardzo racjonalne, bardzo miłe. (...) Tak mi się wydawało, że to racjonalne, bo on był z dobrego domu, prawnik... Mamy bardzo dobre relacje do dzisiaj - mówiła.

Jednocześnie przyznała, że jej drugie małżeństwo, to z Jackiem Rozenkiem, również było racjonalne, jednak już "bardziej romantyczne".

Z moim drugim mężem to też było, wbrew pozorom, bardzo racjonalne, może dużo bardziej romantyczne, ale nie było sztabu kryzysowego, jak po tym, jak wyszły nasze zdjęcia z Radosławem. Za pierwszym i drugim razem było tak, że jak informowaliśmy świat, że jesteśmy razem, to było ok. W momencie, jak świat trochę za nas poinformował o tym, że coś się dzieje na rzeczy, to nagle zjechał się sztab kryzysowy - tłumaczyła.

Co natomiast wiemy o pierwszym mężu Małgosi? Z racji tego, że jest to jedyny ukochany celebrytki, który nie bywał z nią mediach, to jego tożsamość do dziś pozostaje w dużej mierze tajemnicą. Wiadomo jedynie, że poznali się jeszcze za czasów studiów, a ich małżeństwo trwało dość krótko. Wspomniany jegomość nie jest też osobą publiczną i nie pojawił się nigdy u jej boku ściance.

