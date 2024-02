Pierwsze komentarze ZAGRANICZNYCH internautów po ogłoszeniu, że Luna leci na Eurowizję: "Polska popełnia błąd" vs. "Ładna piosenka"

Gggg 18 godz. temu zgłoś do moderacji 9 18 Odpowiedz

To co z tego że ma bogatych rodziców...po prostu pięknie śpiewa.bardzo mi się podoba ta piosenka,ma piękny chrypliwy głos,a to że nie ma takiej cudownej urody to nie ważne.Utwor się liczy .A Steczkowska jaka była ? Urody nie miała wczle tylko pieniądze ją zrobiły na sztuczną,niby to piękną... Też już sama nasycona kasą. Jej czas się skończył wraz z PiSem.Niech idzie do lamusa .Naśladuje Beyonce i tyle!!!!! Bardzo się cieszę że na Eurowizję jedzie Luna.❤️❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰🤩🤩🤩🤩🌹🌹🌹