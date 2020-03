Pierwszy polski piłkarz zakażony koronawirusem! "Niestety uzyskałem pozytywny wynik testu na COVID-19"

mjk 25 min. temu zgłoś do moderacji 72 1 Odpowiedz

Ludzie jestem przerażona panująca bezmyślnością! Rząd zdecydował, ze drogerie zostaną otwarte, ponieważ zakupić można tam środku pierwszej potrzeby... a co się dzieje? Ludzie z nudów przychodzą i kupują kolorowe kosmetyki, perfumy... spędzają przy tych półkach mnóstwo czasu dodatkowo oczekując przy tym porad pracowników. Tak ciężko usiedzieć na czterech literach przez jakiś czas!? Weźcie sobie w końcu to do serca - żart my skończyły się już dawno temu!!!