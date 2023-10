Pierwszy wpis Katarzyny Warnke po rozwodzie z Piotrem Stramowskim. WYMOWNY...

Truee Lily 59 min. temu zgłoś do moderacji 132 7 Odpowiedz

On bzdury mówi,że to była ich wspólna decyzja o rozstaniu. Pamiętam jak przed rozstaniem to Kasia była bardziej zaangażowana. Zrobiono im zdjęcia jak się kłócą czy prowadzą burzliwą rozmowę i to Kasia nad nim skakała jakby próbowała dojść do kompromisu a on wyglądał na osobę niedostępną ,zdystansowaną, narcystyczną .On wtedy już musiał zdradzać ją z tą scenograf .Gdy wyszła wiadomość o ich rozstaniu były już informacje ,że ma inną kobietę. Także niech nikogo nieoszukuje,że nie było żadnej zdrady. Skrzywdził Kasie i widać kobieta jest w nieustannej depresji. Oczy mówią wszystko .Życze jej szczęścia.