Pies tropiący PRZESZUKA wrak auta syna Sylwii Peretti. Chodzi o NARKOTYKI

Okazuje się, że to jeszcze nie koniec czynności, bo do sprawy zostanie zaangażowany również pies tropiący, który weźmie udział w oględzinach wraku samochodu w poszukiwaniu narkotyków. W sprawie przeanalizowane zostanie również oznakowanie informujące o remoncie mostu Dębnickiego. Biegli ocenią, czy było ono prawidłowo ustawione.

Nad sprawą wypadku w Krakowie pracuje kilkunastu biegłych

To auto było nietypowe, nie dość, że sportowe, to jeszcze tuningowane, dlatego chcemy ustalić, czy dokonane w nim przeróbki mogły mieć wpływ na zdarzenie. Biegły ma się wypowiedzieć również co do tego, czy ten pojazd w ogóle mógł poruszać się po drogach - opowiadał prokurator w "Gazecie Wyborczej".