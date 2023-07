Sprawca podejrzany o ZDEWASTOWANIE grobu syna Sylwii Peretti został ZATRZYMANY: "Usłyszał zarzuty"

... 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 6 Odpowiedz

No to już jest... brakuje mi słów nawet na określenie takiego zachowania. Jakim "człowiekiem" musi być ten kto dopuścił się tej dewastacji?! Dajcie matce w spokoju żałobę przeżywać. Pomoże wam w czymś że będzie musiała kolejne koszty ponosić? Choć koszty materialne to i tak nic z tym jak psychicznie dowalacie jeszcze kobiecie. Naprawdę AŻ TAK was skrzywdziła że w waszym mniemaniu to odpowiednia zemsta? Czy po prostu jesteście bezdusznymi potworami?