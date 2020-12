"Pijana ze szczęścia" Julia Wieniawa POMYLIŁA dni premiery: "Sorry, film jest od jutra"

Choć Julia Wieniawa kilka dni temu skończyła zaledwie 22 lata, lukratywnych kontraktów mogą jej pozazdrościć bardziej doświadczone koleżanki. Młoda celebrytka nie może odpędzić się od propozycji zawodowych, z których ochoczo korzysta, wypełniając swój grafik do granic możliwości.

W związku z zaplanowaną na niedzielę (przynajmniej według Wieniawy) premierą Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, celebrytka od rana publikowała za pośrednictwem instagramowego profilu zdjęcia i nagrania zza kulis mające zachęcić do obejrzenia filmu. Z tej okazji spotkała się nawet z koleżanką z planu celem wspólnego seansu. Niestety, jak się okazało, dziewczyny pomyliły daty premiery.

Kochani, żeby nie było, my naprawdę też upiłyśmy się ze szczęścia na darmo. Czekamy na ten film od 24:00, ale najwyraźniej we wszystkich krajach na świecie nowy dzień zaczyna się od 9 rano, więc sorry... Film jest od jutra. Pozdro - informuje na swoim InstaStories wyraźnie rozbawiona i "pijana ze szczęścia" Julia, tłumacząc: