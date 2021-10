Piłkarz Josh Cavallo wyznał, że JEST GEJEM! "Świat futbolu jest daleko w tyle, a Ty pomagasz nam IŚĆ NAPRZÓD"

Hvfbi 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Ludziom powinno być wstyd, że w XXI wieku ktoś boi się przyznać do tego, jaki jest - chociaż nie robi nic złego i nie wyrządza nikomu żadnej krzywdy. U nas kibol rzucający się z pięściami do nieznanej osoby lub wrzucajacy race do czyjegoś mieszkania chodzi dumny, a przyzwoity chłopak gej się wstydzi. Ile w ludziach jest jeszcze ograniczeń, zupełnego zaprzeczenia humanitaryzmu, wiedzy i empatii.