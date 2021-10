Krzysztof Stanowski OBURZONY mężczyzną na okładce "Playboya": "To ZAWŁASZCZENIE moich symboli z dzieciństwa"

Hetero 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 34 Odpowiedz

Wypowiedź o 4 pancernych idiotyczna. To że ktoś jest gejem nie znaczy że tylko seks im w głowie. A co gdyby jedna z nich była kobieta, czy też ich pierwsza myśla byłoby "co w tym czołgu robią?" Dlaczego jeśli mówimy o osobach homoseksualnych pierwsza rzeczą która przychodzi na myśl to to co robią w sypialni? Czy jak spotykacie pary heteroseksualne to też pierwsza rzecz która robicie to zastanawianie się na temat ich życia seksualnego? Bez sensu