Maja Staśko na Twitterze: Jestem zaproszona do "Hejt Parku". Krzysztof Stanowski: "Już nie jesteś"

Maja Staśko przebiła się do mainstreamu jesienią ubiegłego roku, gdy wdała się w słynną już aferę z Anną Lewandowską. Od tamtej pory robi właściwie to, co zawsze, z tą różnicą, że zbudowała sobie większą widownię. Maja zaczepia więc wszystkich o wszystko, na siłę próbując udowodnić, że to ona ma rację, bo - z dowolnego powodu - należy do osób dyskryminowanych.