Maja Staśko kłóci się z Agnieszką Gozdyrą: "Starsza ode mnie dziennikarka próbuje mnie przekonać, że nie jestem atrakcyjna"

Napisałam o sobie, że jestem atrakcyjna. Od wczoraj grono mężczyzn próbuje mnie przekonać, że tak nie jest. Bo gdy uznaję się za atrakcyjną, odbieram im władzę nad sobą - to oni mają wyznaczać atrakcyjność, więc i wartość kobiety. A ja istnieję bez ich oceny. I to ich przeraża.

Jeśli ktoś jest atrakcyjny, to nie musi o tym informować świata, bo świat to widzi. Natomiast pani, @majakstasko, po prostu lubi urządzać wokół siebie dramy, żeby potem móc się użalać i zdobywać atencję. I tyle - podsumowała.

O, teraz pani feministka wytyka innej kobiecie wiek, a konkretnie mnie. Powtórzę. Częste obnażanie się, a potem dramy, to jednak nie feminizm . Żeby było jasne: niech się obnaża, kto lubi, ale dopisywanie do tego wzniosłych haseł to przesada - napisała dziennikarka.

Gozdyra wyjaśniła też, że w telewizji "pracuje, a nie wrzuca swoje obnażone foty po to, by potem płakać po internetach".

Ostatecznie Staśko usunęła wpis, w którym wytknęła dziennikarce wiek. Opublikowała za to post na Instagramie, w którym przekonuje, że "mówienie o sobie dobrze to nie pycha i narcyzm" , a Gozdyra poczuła się "zagrożona" jej tweetem.

Jeśli czujesz się atrakcyjna, nie musisz czekać, aż świat to dostrzeże. Możesz sama poinformować o tym świat, możesz sprawić sobie komplementy! (...) Co to za świat w którym napisanie "jestem atrakcyjna", to potężna kontrowersja komentowana przez mainstreamowe dziennikarki, a masowy hejt i obrażanie taką kontrowersją nie są? - pyta aktywistka.