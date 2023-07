Piłkarz Paris Saint-Germain i jego partnerka ZAATAKOWANI przez włamywaczy! Rozebrano ich i związano

Przerażające wieści docierają do nas ze świata sportu. Jak poinformował francuski portal Actu17, włoski bramkarz Gianluigi Donnarumma grający dla Paris Saint-Germain został napadnięty we własnym domu we Francji. Gianluigi nie był wtedy sam. Towarzyszyła mu jego partnerka Alessia Elefante.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Niemcy mają problem. Fala incydentów z bankomatami

Koszmar Gianluigiego Donnarummy. Zaatakowano go we własnym domu

Donnarumma i Elefante dopiero co wrócili do domu z wakacji, a już byli świadkami włamania. Do zdarzenia doszło w środku nocy. Jak informują zachodnie media, kryminaliści włamali się przez drzwi. Gospodarzy związano, rozebrano, a następnie zamknięto w pomieszczeniu, w którym nie będą przeszkadzać w napadzie. Ostatecznie z domu zniknęły kosztowności o wartości 500 tysięcy euro, czyli ponad 2 milionów złotych.

Donnarumma i jego partnerka ostatecznie zdołali się wyswobodzić. Znaleźli schronienie w zlokalizowanym nieopodal luksusowym hotelu. Dotarli do niego po godzinie 03:00 w nocy. Obsługa hotelu zawiadomiła policję o zaistniałym zajściu. Parze natychmiast udzielono pierwszej pomocy. Zarówno Donnarumma, jak i Elefante byli w ciężkim szoku. Później okazało się, że osoba wynajęta do monitorowania domu piłkarza również została napadnięta i związana.

BBC poinformowało, że paryska prokuratura już rozpoczęła śledztwo w sprawie. To nie pierwszy raz, gdy bramkarz znalazł się na celowniku paryskich gangów. Do ataków dochodziło już wcześniej. Były one jednak przeważnie przeprowadzane, gdy nikogo nie było w domu.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.