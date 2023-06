Piłkarz Radosław Majecki POŚLUBIŁ znaną influencerkę! Panna młoda błyszczała w zjawiskowej sukni (ZDJĘCIA)

Jaba 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To ta, która nakładała serum na wymalowaną twarz. Jest bardzo szkodliwa i zakłamana. Przez swoje przerobione do granic możliwości zdjęcia i wciskanie młodym dziewczynom kitu, ze na fotkach gdzie ma full make up jest No make up wpędza je w kompleksy. To ona wstawiała fotki paznokci innych osób i udawała, ze to jej.