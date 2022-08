Brytyjska celebrytka krytykowana za "ZAPROSZENIA GROZY" na ślub! Udział kosztuje gości SETKI funtów... "Lepiej niech już zaczną oszczędzać"

Kamila 30 min. temu zgłoś do moderacji 0 5 Odpowiedz

A Kinia nikogo nie nakłaniała do dorzucania się do jej prezentów tylko zaproponowała to RAZ osobie która narzekała że jeszcze nic nie kupiła i nie wie co kupić. A takiemu małemu Jankowi Matejce kolega Felek poradził że może by zaczął malować i do dziś nie wiadomo czemu wszyscy podziwiają tego Jana Matejkę i jego obrazy zamiast temu Felkowi pokłony składać tym bsrdziej że podobno się za długo nad tymi scenami batalistycznymi zastanawial. I przestańcie pieprzyć że dziecko szybciej samoloty kleci bo każde dziecko lepsze samoloty zrobi niż jego własna matka, a to że robi się coś szybciej nie znaczy że to jest lepiej. Kolejna dupna teoria na siłę wymyśona. Jak już po wszelakich poszukiwaniach okaże że ktoś jednak nie ukradł nikomu 5 milionów to trzeba mu nawymyślać że pomysły kradnie bo sobie wstawił do pokoju biały stolik skandynawski których teraz w sklepach pełno bo taka jest MODA.