Piłkarz zlecił zabójstwo kochanki, która była z nim w ciąży. Po wyjściu z więzienia chciał znów wrócić do gry

Zlecił zabójstwo kochanki, a jej ciało rzucił na pożarcie psom

W 2009 roku Bruno Fernandes de Souza poznał Elizę Samudio. Ówczesny bramkarz Flamengo wdał się z nią w trzymiesięczny romans. Kobieta zaszła w ciążę, a Bruno domagał się od niej do usunięcia dziecka. Mimo że aktorka chciała urodzić, to Brazylijczyk potajemnie podawał jej narkotyki, które miały wywołać poronienie. Finalnie jednak kilka miesięcy później na świat przyszedł Bruninho. Oczywiście De Souza nie przyznawał się do ojcostwa, dlatego jego była kochanka pozwała go do sądu o alimenty. By uchylić się od odpowiedzialności, bramkarz dopuścił się obrzydliwego czynu.