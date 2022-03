Piosenkarka, modelka, kolarka i projektantka mody. Poznajcie partnerki kierowców oraz kierowników zespołów Formuły 1! (ZDJĘCIA)

Kaja 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Sportowcy rzadko chcą inteligentne i ambitne kobiety. To są często bardzo prości ludzie - po co im inteligentna partnerka? Będą z nią omawiać najnowsze odkrycia naukowe? Prostych ludzi proste rzeczy rozzuchwalają. Wystarczy im laska z ładną figurą, dobrze ubrana, bo wtedy każdy widzi, że oni w nie inwestują. To kręci takich facetów.