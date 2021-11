Piotr Adamczyk z dystansem o roli w "Hawkeye": "Bardzo prosiłbym widzów, żeby nie mieli ZBYT DUŻYCH OCZEKIWAŃ"

Kate 22 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Gra jakiegoś mięśniaka i pewnie widać go tylko przez parę minut, ale mimo wszystko fajnie, że się załapał. Super przygoda, no i może się pochwalić, że grał w produkcji MCU :) Życzę, żeby mu się udało spełnić marzenie i spotkać z Paulem Ruddem (który zresztą ma polskie korzenie, jego dziadek po przeprowadzce do USA zmienił nazwisko z Rudnicki na Rudd).