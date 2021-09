Piotr Adamczyk zagrał w hollywoodzkiej produkcji! Małżonka gratuluje: "Mega dumna! IDZIESZ JAK BURZA"

Ja 66 ona 22 ... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To córka czy żona o 20 lat młodsza? Przecież to jest żenada z każdej strony. Ona z nim jest żeby wypłynąć a on z malolata, która jak pisze do niego smsy to on ich nie rozumie bo to tylko skróty typu "Cb" itd. i on musi udawać, że ja rozumie :) współczuję ale zazdroszę młodego ciała ;) Rosati za stara już była, poza tym przy lodzie był wypadek, no i ta noga złamana, która już za głowę nie pójdzie, masz chłopie rację , młode i giętkie.