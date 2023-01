Piotr Gąsowski MA ŻAL do bliskich, którzy się nie odezwali po odejściu z "TTBZ": "Odwaga jest produktem deficytowym"

Korzystając z chwili "ciszy po burzy", chciałem Wam wszystkim, z całego serca podziękować za tysiące pięknych listów, postów, ciepłych słów wsparcia, tony dobrej energii , wirtualnych przytuleń, których od Was w ciągu tego tygodnia dostałem! I nadal dostaję! To jest najlepsza nagroda, jaką w życiu dostałem! Nie było głosowania, nie było nic do wygrania, nie było kolejnego plebiscytu czy sondażu… Byliście Wy i było Wasze, zaangażowanie oraz czułe, często emocjonalne ale też merytoryczne głosy - rozpoczął Gąsowski.