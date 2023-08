Piotr Gąsowski relacjonuje kolejny lotniskowy DRAMAT: "Nie uwierzycie, co mi się przydarzyło"

Piotr Gąsowski bardzo dużo podróżuje. Jest to jedna z największych pasji Piotra, co nie jest tajemnicą dla tych, którzy bacznie śledzą jego poczynania, ponieważ aktor skrupulatnie relacjonuje swoje wyjazdy w mediach społecznościowych. Gąsowski wciąż ma nowe przygody, o których opowiada obserwatorom. Jakiś czas temu został zatrzymany przez pracowników lotniska w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej zgubił torbę z zakupami podczas wakacji w Miami. Podróże Gąsowskiego doczekały się nawet charakterystycznego hastagu #gaswpodrozy. Teraz aktor ponownie wybrał się do Stanów. Podróż nie należała jednak do przyjemnych.