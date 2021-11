Piotr Gąsowski trafił do szpitala z koronawirusem: "No i przyszła kolej na mnie"

Paranoja 1 godz. temu zgłoś do moderacji 486 71 Odpowiedz

Nic panu ta szczepionka nie dała. Gdyby się pan nie zaszczepił też by pan trafił pod tlen do szpitala. Moja babcia 84 lata, nadciśnienie, cukrzyca, problemy z nerkami. Też zachorowała w zeszłym roku, zanim były szczepienia. Przeszła łagodnie, straciła smak na tydzień, a tak jak przeziębienie. Oprócz testu nie było żadnej interwencji lekarza. Więc gdyby się zaszczepiła i zachorowała, to by gadali że przeszła łagodnie, bo szczepionka. No bzdura. Kto ma przejść łagodnie, to przejdzie. Te szczepionki nie dzialają. Niech szukają szczepionki dalej.