Piotr Gąsowski zaatakowany przez internautów za poglądy polityczne: "Pan się cieszy, bo znów BLIŻEJ KORYTA". ODPOWIEDZIAŁ (FOTO)

Piotr Gąsowski pod atakiem zwolenników prawicy. Padły mocne słowa

Entuzjazm nie udzielił się natomiast sympatykom ustępującej opcji politycznej, którzy pod udostępnionym postem tłumnie ruszyli do zmasowanego ataku i nie szczędzili Gąsowskiemu gorzkich słów. Jedna z internautek zasugerowała, że aktor cieszy się w nowego rządu, ponieważ będzie "bliżej koryta". Oburzony 59-latek wdał się w ostrą dyskusję.

Co Pani plecie?! I po co? Kontraktów miałem więcej teraz, zarobki też lepsze, ale wstydu znacznie więcej! A flaga jest tak samo Pani, jak i moja! Pa! - skwitował Gąsowski.

I widzi pani? I sieje pani nieprawdę! I po co? Dla zabawy podsyca to pani? Proszę zwrócić uwagę, że odpisuję nawet więcej tym, co się nie zgadzają ze mną! A pani po prostu manipuluje i kłamie! Lżej pani z tym? Dlatego mówię o próbach dogadania. Ale na początku musi być prawda - odparł.