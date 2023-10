Piotr Jacoń opowiedział, co spotkało jego córkę: "Hejter napisał 39 minut po północy". Tak zachowała się Wiktoria

Córka Piotra Jaconia padła ofiarą hejtu. Zgłosiła sprawę na policję i wygrała

Pierwszy raz hejter o pseudonimie [nazwa] napisał 39 minut po północy. To była prywatna wiadomość. [...] Zablokowała go. Ale zdecydowała się na coś jeszcze (nie od razu, wahała się, ważyła, co niszczy ją bardziej: ucieczka przed hejtem, czy walka z nim). Mejlowo zgłosiła sprawę policji. Po jakimś czasie dostała wezwanie. Potrzebne były osobiste zeznania na komisariacie. Więc znów wahanie. Poszła. Trafiła na policjantkę. Dobrze trafiła. Zaczęło się śledztwo. Namierzanie hejtera - napisał Piotr.

Wiemy, jak ma na imię, jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka. I wiemy, że przegrał w sądzie. A bardzo nie chciał, wziął pełnomocnika. Wiktoria nie wzięła. Wszystko zrobiła sama. On zapłaci grzywnę. Wiktoria wygrała. To jej pierwsze zwycięstwo. Ale są kolejne śledztwa. Także w sprawie nakłaniania do targnięcia się na swoje życie. To akurat jest ścigane z urzędu. Transfobia nie - dodał.