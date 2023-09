Piotr Jacoń pyta polityków: "Gdzie podziała się równość małżeńska w tej kampanii?" Odpowiedziała mu posłanka z Lewicy

marek 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Temu Jaconiu coś się chyba potentegowało! Przecież w tekście ślubowania małżeńskiego jest zapis o tym, że małżonkowie mają równe prawa i równe obowiązki! To o co jemu chodzi!? Że dwóch osobników tej samej płci nie może zawrzeć związku małżeńskiego?! Chociaż nie jestem za pisem, ordo Iuris czy jak im tam jeszcze, ale to dobrze, że jest w tej kwestii jak jest! Małżeństwa jednopłciowe to wynaturzenie! Owszem , to nie ideologia lecz upodobanie! Ale nie należy się z nim obnosić w jakichś marszach, udając, że są dyskryminowani. Większość ludzi nie biega po ulicach i nie krzyczy, że woli zupę pomidorową od ogórkowej, czy schabowego od pierogów! A to też upodobania ! Przecież mają takie same prawa wyborcze, do nauki, do leczenia, do ochrony prawnej i fizycznej i do wszystkich innych spraw!