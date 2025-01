Piotr Kraśko pokazał, jak wyglądają półki w sklepiku obok Białego Domu. Kubek z Kamalą Harris na wyprzedaży...

Konflikty z prawem W 2009 utracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych]. Uprawnienia ponownie utracił w 2014 i nie podszedł do egzaminu wymaganego do tego by je odzyskać. W 2016 prowadząc samochód osobowy bez wymaganych dokumentów, został zatrzymany przez policję na terenie powiatu ostrołęckiego. Sąd Rejonowy w Ostrołęce uznał go za winnego i skazał dziennikarza na karę grzywny w wysokości 100 000 zł i pokrycie kosztów postępowania sądowego. 1 kwietnia 2021 w województwie podlaskim został zatrzymany podczas prowadzenia samochodu bez ważnego prawa jazdy. 15 września 2021 sąd w Łomży prawomocnie skazał Kraśkę za naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów, wymierzając mu karę 7 500 zł grzywny i rok zakazu prowadzenia pojazdów. W latach 2012–2016 Kraśko nie składał w terminie wymaganych zeznań podatkowych związanych z pracą etatową i prowadzeniem działalności gospodarczej. W wyniku kontroli służb skarbowych dziennikarz zobowiązany został do opłacenia zaległych podatków z odsetkami w wysokości ok. 760 000 zł. AUTORYTET DZISIEJSZEJ TVP!