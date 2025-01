TYLKO NA PUDELKU: Joanna Krupa odpowiada Kindze Rusin, która drży o amerykańską Polonię! "Ktoś, kto mieszka w innym kraju, nie powinien się wypowiadać"

W poniedziałek Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Już pierwszego dnia prezydentury przedstawiciel nowej administracji zaprezentował plany Trumpa na wprowadzenie dziesięciu rozporządzeń dotyczących migracji, w tym ogłoszenie stanu wyjątkowego na południowej granicy. 78-latek zamierza również zawiesić prawo ubiegania się o azyl, przywrócić politykę odsyłania do Meksyku imigrantów nielegalnie przekraczających granicę i zakończyć lub ograniczyć prawo ziemi, czyli nabywania obywatelstwa wraz z urodzeniem na terytorium USA. Ma to dotyczyć głównie dzieci imigrantów przebywających w USA nielegalnie i na pobytach krótkoterminowych. Legalność tych działań jest poddawana w wątpliwość i będzie analizowana w sądach.

Joanna Krupa odpowiedziała Kindze Rusin, która drży o losy Polonii w USA

Mam pytanie do Kingi - dlaczego życzy Polakom, żeby byli deportowani? Nie rozumiem tego. Jak ktoś tutaj przyjechał legalnie, normalnie pracuje i płaci podatki, to dlaczego ma być deportowany? Może media w Polsce nie przekazują tego, że prezydent Trump mówił, że będzie deportował ludzi, którzy popełniają przestępstwa, są bandytami, zostali wpuszczeni do Stanów i wyrządzają tutaj dużo zła . Właśnie osobami, które nie powinny w ogóle przekroczyć granicy ma zająć się w pierwszej kolejności. Dlatego nie rozumiem, co to ma wspólnego z Polakami - rozpoczęła.

Uważam, że jak ktoś mieszka w innym kraju, nie jest tutaj na miejscu i nie wie, co się dzieje, to nie powinien się wypowiadać. Tutaj jest milion nielegalnych imigrantów, którzy są bandytami, należą do różnych gangów i to jest priorytet prezydenta Trumpa, żeby Ameryka była bardziej bezpieczna. To, co się tutaj dzieje, szczególnie w moim kochanym Los Angeles, Nowym Jorku, Chicago jest przerażające. Ostatnio w nowojorskim metrze nielegalny imigrant, bandyta spalił żywcem kobietę, która spała w pociągu. I właśnie takich ludzi będzie deportował Trump - podkreśliła modelka.