Joanna Krupa razem z córką musiały ewakuować się z domu: "Jestem psychicznie wyczerpana. Pożar był ZBYT BLISKO"

Co siejecie to zbieracie. Wasze puste życia w pogoni nie wiadomo za czym. Sami siejecie tą energię zniszczenia na ziemi. Nie macie żadnej pokory. Jedyne co jest W waszych pustych łbach to przepych i dążenie do bogactwa za Wszelką cenę. Popisywactwo na każdym kroku i chwalenie się gównem naokoło. Macie swoje nic nie warte puste materialne rzeczy za którymi tak biegacie. Pora się budzić.