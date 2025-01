TYLKO NA PUDELKU: Joanna Krupa o pożarach w Kalifornii: "To wygląda jak z najgorszego horroru. Serce mi pęka"

Szkoda ze I'm tak nie pękało jak piekło działo się w Polsce? Tylko w Polsce byli poszkodowani normalni ludzie z pięknymi domami które zostały trwale wybudowane z ciężkiej pracy a tu illuminaci maja domy z papieru za 20 milionów obok pustynia, kaktusy, sodoma i gomora. Byłam wielokrotnie to wiem. Samo miasto w dodatku śmierdzi moczem WSZEDZIE. Do parku nie można wyjść z dzieciakami to może jakiś psychopata wpadnie z bronią. Nawet na plażę strach wyjść bo jak się usiądzie na piasku to można natrafić na używana igłę. Nie dziwię się że tak mnóstwo celebrytow przeprowadziło się do UK