Alicja Bachleda-Curuś nadaje z Los Angeles: "Proszę, módlcie się"

Pożary w Los Angeles, rozciągające się na tysiące hektarów, zmusiły do ewakuacji ponad 130 tys. osób, z czego wiele to znane postaci, które straciły swoje domy. Ogień, podsycany przez silne wiatry, spowodował śmierć co najmniej kilku osób i zniszczenie dużej liczby budynków. Służby ratunkowe ostrzegają o trudnych warunkach atmosferycznych i apelują o ostrożność mieszkańców okolic, gdzie sytuacja pozostaje krytyczna.