Piotr Nowak z "Na Wspólnej" nie został wpuszczony na plan, bo ODMÓWIŁ wykonania testu na koronawirusa!

Ewa 18 min. temu

Oświećcie mnie. Dlaczego cały dom zakażony coroną, jedna osoba z tego domu zaszxzepiona i może chodzic, pracować. Przecież taka osoba roznosi wkoło tego wirusa od członków rodziny. Co to za polityka? O co w tym chodzi?