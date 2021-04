Niestrudzona Edyta Górniak nazywa pandemię "HIPNOZĄ" i grzmi: "Maski są WYŁĄCZNIE SYMBOLICZNE"

wwo 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tak, maski i te pseudodziałania są symboliczne, są listkiem figowym dla rządzących. Bo oni MUSZĄ coś zarządzić, nakazać, zakazać - inaczej będą rozliczani, ze nie robili NIC a tak? widac przecież, że robią. Te wszystkie "obostrzenia" nie opierają się na rzeczowej analizie matematycznej, na modelach zarażeń ale na histerii, strachu przed odpowiedzialnością i fatalnie rozumianej prewencji: "nie wiemy czy jest jakiekolwiek ryzyko ale na wszelki wypadek zabrońmy i zamknijmy bo potem będą mnie ciągac po sądach jako ministra". Nikt nie kwestionuje istnienia tego wirusa ani tego, ze ludzie umierają - po prostu środki podjęte na tę "walkę" są całkowicie niewspółmierne do strat jakie wirus powoduje. To wyniszcza gospodarkę, niszczy psychicznie ludzi, zabiera im żródło utrzymania. Przerobiliśmy już wszystko: maski, przyłbice, godziny dla seniorów, lockdowny częściowe, całkowite, szczepionki jedne i drugie... i wciąż jest tak samo jak przed rokiem, wciąż chorujemy. Czy to naprawdę nie daje nikomu do myslenia? Nikt zmarłych na ciężarówki nie ładuje, zgonów jest wiecej ale dlatego,z e ludzie nie maja dostępu do leczenia innych chorób - na nie umierają a nie na Covid. Szczepienia lekarzy, nauczycieli od stycznia a szkoły i przychodnie wciąż pozamykane choć po to własnie było szczepienie by byli "bezpieczni" ;). Promowane jest szczepienie dziadków co i tak siedzą na emeryturze w chałupie ale nie szczepimy ludzi młodych 30-40 lat, których jest najwięcej i codziennie wychodzą do pracy, spotykają się z innymi mają dzieci. Szczepimy studentów medycyny ale panie ekspedientki w spożywczych, gdzie codziennie przewalają się TYSIĄCE osób już nie. Najgorzej, że każdy kto usiłuje o tym dyskutować jest pokazywany jak wariat, wciska mu się, że neguje istnienie wirusa itp. Edyta Górniak ma rację w bardzo wielu kwestiach, min. zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych po tej całej pandemii, nikt nie słucha bo to niewygodne, każdy za to komentuje jej wykształcenie.