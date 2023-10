Piotr Stramowski przemierza Warszawę, zdrapując napisy z plakatów "Zielonej granicy" i uderza w Andrzeja Dudę: "WSTYD, panie prezydencie!"

magda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 449 91 Odpowiedz

jak ja mam szczerze dosc, ze aktorzy, dziennikarze itp. wciaz pouczaja nas "zwykłych" co dobre, co złe, jak glosowac, jak nie glosowac... jak robia z siebie chodzace idealy, ktore zawsze na instagramie takie piekne i szlachetne, z otwartym SERDUCHEM, tolerancyjni ze az strach sie bac, mam dosc ze robicie z siebie bohaterow wymyslonej przez Was samych ideologii, nie mowcie mi jak zyc, co myslec, bo ja sama wiem to najlepiej, nie jestescie wcale lepsi od zwyklych Kowalskich, wydaje sie Wam tylko, ze jak wystepujecie na szklanym ekranie to macie caly swiat u swych stop i jestescie jacys super wazni, guzik prawda, brzydziej nie napisze, bo nie wolno