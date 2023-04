Piotr Stramowski u boku NOWEJ UKOCHANEJ nadaje z Miami: amerykańskie specjały, wschód słońca... (ZDJĘCIA)

Annika 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ale jak to? Przecież Warnke urodziła mu dziecko, a on odszedł i tak do innej? Ale jak to? Przecież mężczyźni odchodzą tyło jak im dziecka nie urodzisz 🙈 I gdzie teraz jesteście, wy wszystkie co tak ciśniecie inne kobiety do rodzenia żeby partner nie poszukał innej co mu urodzi? Coś chyba nie tak z waszym rozumowaniem. Nie ma reguły a wypisujecie często bzdury.