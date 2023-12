Piotr Stramowski WYMOWNIE KOMENTUJE "imprezę rozwodową" Katarzyny Warnke. Nie dostał zaproszenia. "Są ciekawsze okazje..."

Piotr Stramowski skomentował "imprezę rozwodową", którą urządziła Katarzyna Warnke

Piotr po rozwodzie skomentował wspomniane przedsięwzięcie. Aktor zdradził, że z oczywistych względów nie dostał zaproszenia. Były mąż Warnke przyznał, że choć lubi imprezować, to nie organizował on przyjęcia z powodu rozwodu, ponieważ nie jest to dla niego odpowiedni powód do świętowania.