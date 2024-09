Piotr Stramowski zabawia 5-letnią córkę podczas obiadu z ukochaną. Tata na medal? (ZDJĘCIA)

Ja uważam ze biologiczne dzieci są najważniejsze i może ktoś się pultac ale tak jest. Partnerzy się mogą zmieniać, zdradzać, oszukiwać, wielką miłość wygasa. Tak samo przysposobione dzieci, biologiczny rodzic idzie w długą, zabiera dziecko i tyle ich widzieli. A to jest krew z krwi, ciało z ciała, to jest tak posrane że niektórzy nie szanują tej więzi, nie pielęgnują, rodzic do dziecka czy dorosłe dziecko do matki czy ojca, nie ma szacunku, czasu. Raz żyjemy, to się nie wróci. Czy człowiek może więcej niż stworzyć życie?