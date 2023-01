Piotr Stramowski zapewnia po medialnym rozstaniu z Katarzyną Warnke: "Jestem gotowy na NOWE" (WIDEO)

Piotr Stramowski o życiowych zmianach po rozstaniu. "Ten proces trwa"

Wygląda na to, że Piotr Stramowski już nie kryje się z uczuciem do nowej partnerki. Jeszcze jakiś czas temu media rozpisywały się o zakończeniu jego poprzedniego związku z Katarzyną Warnke , a dziś aktor poczuł się najwyraźniej na tyle pewnie w kolejnej relacji, aby nadać jej nieco bardziej medialny wymiar.

Nasz reporter Michał Dziedzic postanowił więc zapytać Stramowskiego o to, na czym chce się teraz skupić i co traktuje priorytetowo na nowej drodze życia. Aktor przyznaje, że najważniejsze wciąż jest dla niego dobro dziecka, lecz także zwraca baczniejszą uwagę na własne potrzeby.

Teraz najważniejsze jest dziecko, to sprawa numer jeden, ale żeby dziecko było szczęśliwe, to ja też muszę być szczęśliwy - przyznaje. Staram się poznać i odnaleźć siebie. W momencie, kiedy się odklejasz od drugiej osoby, to widzisz, na ile to był związek, czyli współpraca dwójki osób. Zostajesz sam, pewna część twojego życia i twoje narzędzia pozostają po drugiej stronie, czyli musisz trochę dorobić nowe, bo na tym polega związek, że się wspieramy. Niektóre rzeczy teraz ja sam muszę sobie dać, bo wcześniej dawała mi to poprzednia partnerka.