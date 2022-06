Piotr Żyła i Marcelina Ziętek bawią się na weselu. Fani dopytują: "Kiedy wasza kolej?" (FOTO)

Julka2344 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Slub i wesele Pisarek to jeden wielki fake. Cale przedstawienie bylo zorganizowane przez jej managerke M.Leitner. Ten pan milioner to postawiony, dom za miliony jest wynajety na potrzeby show ktore robi ze swojego zycia. Jezeli to byloby prawdziwe wesele to znalazlabybsie na nim rodzina, babcia, dziadek, wujek, ciotka …. A tu an weselu obstawa kamer, relacja dla sniadaniowek & gazet, tlumn influencerow zeby sie zgadzaly. Szkoda, ze Karolina robi takie przestawienie ze swojego zycia. Moze kiedys zrozumie.