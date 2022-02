Justyna Żyła jednak PRZEGRAŁA PROCES z Marceliną Ziętek! Piotr pomógł jej zapłacić grzywnę... "Za słowa wypowiedziane POD WPŁYWEM EMOCJI"

Kaśka 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Kobiety po odejscia meża nie moga sobie darować że facet znalazł sobie kobiete subtelniejsza. W czasie zwiazku robia piekło w domu uważjac że facet ich nie zostawi.Jak już mezczyzna odejdzie to lament wyzwiska i grożby.Chciałaś to dostalaś . Kobiety nie róbcie piekla w domu bo koleżnka was podpusci lub nie dostaniecie to co chcecie.Wiecej szacunku dla męża. Wiecej szacunku dla siebie.