Piotr Żyła i Marcelina Ziętek MAJĄ KRYZYS?! Oto DOWODY...

Niestety, wiele wskazuje na to, że fani Marceliny Ziętek i Piotra Żyły mogą mieć poważne powody do niepokoju. Pojawiły się bowiem pewne sygnały sugerujące, że związek pary może przechodzić kryzys.

Aspirująca celebrytka i skoczek już od dłuższego czasu nie opublikowali w sieci wspólnej fotografii - a od momentu oficjalnego potwierdzenia związku robili to całkiem często, zwłaszcza Marcelina. Ostatnie zdjęcie w towarzystwie ukochanego pojawiło się na profilu Ziętek 31 lipca. Mało tego, pod najnowszymi instagramowymi wpisami Marceliny nie znajdziemy polubień od Piotra, Ziętek również nie zostawia już "serduszek" pod postami ukochanego... Co więcej, Marcelina Ziętek nie obserwuje nawet Piotra! On jej również, ale to akurat nie szokuje aż tak bardzo, ponieważ Żyła obserwuje tylko jeden profil - swoją firmę produkującą czapki.